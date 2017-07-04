Обнародована стоимость билетов на матч "Карабах" -"Самтредиа"

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Обнародованы дата поступления в продажу и цены на билеты на первый матч команды агдамского клуба "Карабах" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов с представительницей Грузии "Самтредиа".

Как сообщает Report, стоимость билетов в зависимости от секторов составляет 1, 2 и 5 манатов. Стоимость билетов VİP составляет 30 манатов. Болельщики смогут приобрести билеты с 7 июля.

Отметим, что игра состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:00.