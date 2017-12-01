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    Обнародованы арбитры матча "Кяпяз"-"Сумгайыт"

    Рагим Гасанов рассудит матч с Сумгайытом

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения арбитров на еще один матч XIV тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, предстоящий 2 декабря матч "Кяпяз" - "Сумгайыт" рассудит рефери ФИФА Рагим Гасанов.

    В прошлом туре он также был главным арбитром завершившейся ничьей игры "Сумгайыт" - "Сабаиль", а также домашнего матча "Кяпяз" - "Карабах" в XI туре, на котором команда проиграла "Карабаху" со счетом 0:2.

    Премьер-лига Азербайджана, XIV тур

    02 декабря (суббота)

    14:00. "Кяпяз" - "Сумгайыт"

    Арбитры: Рагим Гасанов, Яшар Аббасов, Рахиль Рамазанов, Зия Насиров

    Представитель АФФА: Аскер Амиралиев

    Судейский наблюдатель: Физули Наджафов

    Гянджинский городской стадион.

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