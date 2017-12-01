Обнародованы арбитры матча "Кяпяз"-"Сумгайыт"

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения арбитров на еще один матч XIV тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, предстоящий 2 декабря матч "Кяпяз" - "Сумгайыт" рассудит рефери ФИФА Рагим Гасанов.
В прошлом туре он также был главным арбитром завершившейся ничьей игры "Сумгайыт" - "Сабаиль", а также домашнего матча "Кяпяз" - "Карабах" в XI туре, на котором команда проиграла "Карабаху" со счетом 0:2.
Премьер-лига Азербайджана, XIV тур
02 декабря (суббота)
14:00. "Кяпяз" - "Сумгайыт"
Арбитры: Рагим Гасанов, Яшар Аббасов, Рахиль Рамазанов, Зия Насиров
Представитель АФФА: Аскер Амиралиев
Судейский наблюдатель: Физули Наджафов
Гянджинский городской стадион.
Sport DepartmentАвтор новости
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