Обнародованы арбитры матча "Кяпяз"-"Сумгайыт"

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения арбитров на еще один матч XIV тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, предстоящий 2 декабря матч "Кяпяз" - "Сумгайыт" рассудит рефери ФИФА Рагим Гасанов.

В прошлом туре он также был главным арбитром завершившейся ничьей игры "Сумгайыт" - "Сабаиль", а также домашнего матча "Кяпяз" - "Карабах" в XI туре, на котором команда проиграла "Карабаху" со счетом 0:2.

Премьер-лига Азербайджана, XIV тур

02 декабря (суббота)

14:00. "Кяпяз" - "Сумгайыт"

Арбитры: Рагим Гасанов, Яшар Аббасов, Рахиль Рамазанов, Зия Насиров

Представитель АФФА: Аскер Амиралиев

Судейский наблюдатель: Физули Наджафов

Гянджинский городской стадион.