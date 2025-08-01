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Обнародовано состояние президента ПФЛ

Обнародовано состояние президента ПФЛ Обнародовано состояние президента ПФЛ
Футбол
1 августа 2025 г. 16:18
Обнародовано состояние президента ПФЛ

Обнародовано состояние президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Эльхана Самедова, попавшего в ДТП по дороге в Ханкенди.

В комментарии Report директор по медиа и маркетингу ПФЛ Сянан Абдуллаев отметил, что лечение Эльхана Самедова продолжается.

"Врачи дали указание не прерывать физиотерапию. По результатам в ближайшее время будет определена дата операции. Врачи сообщают, что все идет успешно, согласно их указаниям", - сказал он.

Напомним, что инцидент произошел 16 декабря 2023 года на участке дороги Евлах-Агдам-Лачын, проходящем по территории Агдамского района. Водитель автомобиля марки Mercedes Vito, житель города Баку Расим Гафарлы не справился с управлением и врезался в дорожный знак. В результате инцидента пострадали 6 человек. Сильнее всех пострадал Эльхан Самедов, которому было сделано несколько операций.

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