Обнародовано расписание матчей XXXV тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, тур продлится два дня.
17 мая
17:00. "Сумгайыт" – "Туран Товуз"
Сумгайытский городской стадион имени М.Гусейнзаде
17:00. "Зиря" - "Сабах"
Стадион Спортивного комплекса в поселке Зиря
17:00. "Шамахы" – "Араз-Нахчыван"
Шамахинский городской стадион
18 мая
17:00. "Нефтчи" – "Сабаил"
Стадион "Нефтчи Арена"
19:00. "Карабах" – "Кяпяз"
Стадион "Азерсун Арена".