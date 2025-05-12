Обнародовано расписание матчей XXXV тура Премьер-лиги Азербайджана

Обнародовано расписание игр XXXV тура Премьер-лиги Азербайджана.

Обнародовано расписание матчей XXXV тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, тур продлится два дня.

17 мая

17:00. "Сумгайыт" – "Туран Товуз"

Сумгайытский городской стадион имени М.Гусейнзаде

17:00. "Зиря" - "Сабах"

Стадион Спортивного комплекса в поселке Зиря

17:00. "Шамахы" – "Араз-Нахчыван"

Шамахинский городской стадион

18 мая

17:00. "Нефтчи" – "Сабаил"

Стадион "Нефтчи Арена"

19:00. "Карабах" – "Кяпяз"

Стадион "Азерсун Арена".