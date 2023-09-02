​​​​​​​Обнародовано расписание матчей "Карабаха" в Лиге Европы УЕФА

Обнародовано расписание матчей "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

Обнародовано расписание матчей "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в первом туре подопечные Гурбана Гурбанова 21 сентября примут норвежский "Мольде".

Во втором туре чемпион страны 5 октября сыграет в гостях со шведским "Хеккеном".

26 октября и 9 ноября агдамский клуб проведет матчи с немецким "Байер 04" в III (выездной матч) и IV (на домашнем поле) турах соответственно.

30 ноября в V туре агдамский клуб сыграет в гостях с "Мольде", а 14 декабря в последнем туре встретится с "Хеккен" в Баку.