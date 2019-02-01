Обнародовано число продаваемых билетов на Чемпионат Европы-2020

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "На чемпионат Европы по футболу в 2020 году будет выставлено на продажу более 3 млн билетов".

Как сообщает Report, об этом заявил директор по коммуникациям УЕФА Дэвид Фарелли.

Он отметил, что такое решение было принято в связи со вместимостью зрителей 12 стадионов, отведенных под Евро-2020: "На 11 стадионах за играми могут наблюдать более 50 тыс. болельщиков".

Фарелии сообщил, что билеты будут продаваться в два этапа. По его словам, первый этап охватит период с 12 июня до конца отборочного тура на Евро-2020.

Отметим, что 3 игры группового этапа и одна игра 1/4 этапа Евро-2020 состоятся на Бакинском олимпийском стадионе. Игры на арене на 68700 мест состоятся соответственно 13 июня, 17 июня, 21 июня и 4 июля.