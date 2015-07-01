 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародовано количество билетов, проданных на матч ​"Нефтчи" - "Младост"

    Продажа билетов продолжится и завтра

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ На матч "Нефтчи" - "Младост" (Подгорица, Черногория) в I классификационном туре Лиги Европы продано 3500 билетов. 

    Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы бакинского клуба Гюндуз Аббасзаде.

    Он отметил, что интерес к игре достаточно высокий. Продажа билетов в кассах Bakcell Arena продолжится и завтра. 

    Болельщики смогут посмотреть игру из VİP-, семейного и других секторов. Стоимость одного билета в VİP-секторе составляет 10 манатов, в 3Б секторе - 2 маната, в других секторах - 1 манат. 

    Отметим, что матч "Нефтчи" - "Младост" состоится 2 июля на стадионе Bakcell Arena. Встреча начнется в 21.00. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi