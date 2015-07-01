Обнародовано количество билетов, проданных на матч ​"Нефтчи" - "Младост"

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ На матч "Нефтчи" - "Младост" (Подгорица, Черногория) в I классификационном туре Лиги Европы продано 3500 билетов.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы бакинского клуба Гюндуз Аббасзаде.

Он отметил, что интерес к игре достаточно высокий. Продажа билетов в кассах Bakcell Arena продолжится и завтра.

Болельщики смогут посмотреть игру из VİP-, семейного и других секторов. Стоимость одного билета в VİP-секторе составляет 10 манатов, в 3Б секторе - 2 маната, в других секторах - 1 манат.

Отметим, что матч "Нефтчи" - "Младост" состоится 2 июля на стадионе Bakcell Arena. Встреча начнется в 21.00.