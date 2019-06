​Обнародованы цены на пакеты гостеприимства ЕВРО-2020

Обнародованы цены на официальные пакеты гостеприимства для болельщиков, желающих понаблюдать за играми финального этапа чемпионата Европы 2020 года.

Как сообщает Report, пакеты делятся на три различные категории. Это "The Suite" (личные кабинеты), "The Lounge" (бизнес-залы) и "The 2020 Club" (клубы с комфортными условиями).

"The Suite" и "The Lounge" предлагаются по ценам от 980 евро. Пакеты "The 2020 Club" болельщики могут приобрести по ценам от 780 евро.

Пакет "The 2020 Club" на игры на Бакинском олимпийском стадионе стоит 780 евро. Золотые пакеты на этой арене болельщики могут приобрести за 1400 евро. В пакет "The 2020 Club" входят билет на игру, место и пропитание.

Отметим, что первый этап продажи билетов на ЕВРО-2020 начнется с сегодняшнего дня и до 12 июля. В связи с 60-летним юбилеем чемпионата Европы в 2020 году турнир будет организован в 12 городах континента. На Бакинском олимпийском стадионе состоятся 3 игры группового этапа и одна игра 1/4 финала. Самые дешевые билеты предусмотрены для игр в городах Баку, Будапешт и Бухарест. Матчи в этих городах можно будет понаблюдать за 30 евро. Билеты второй категории стоят 75 евро, третьей - 125 евро.