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Обнародована заявка «Олимпиакоса» на игру с «Карабахом»

Обнародована заявка «Олимпиакоса» на игру с «Карабахом» Объявлена заявка на участие в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в Греции, в котором "Олимпиакос" сыграет с "Карабахом". Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт "Олимпиакоса", в завтрашнем матче в распоряжении главного тре
Футбол
5 октября 2022 г. 23:31
Обнародована заявка «Олимпиакоса» на игру с «Карабахом»

Объявлена заявка на участие в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в Греции, в котором "Олимпиакос" сыграет с "Карабахом".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт "Олимпиакоса", в завтрашнем матче в распоряжении главного тренера Мичеля будут 22 футболиста.

Вратари: 88. Костас Цолакис, 91. Александрос Пасхалакис, 99. Афанасиос-Теологос Пападудис

Защитники: 2. Шиме Врсалько, 12. Марсело, 15. Сократис Папастатопулос, 26. Гонсало Авила, 45. Олег Рябчук, 66. Папе Абу Сиссе.

Полузащитники: 5. Андреас Бухалакис, 6. Ян М`Вила, 8. Пьер Кунде, 17. Мариус Врусай, 19. Йоргос Масурас, 20. Джош Боулер, 21. Пеп Биль, 28. Матьё Вальбуэна, 33. Хван Ин-Бом, 74. Андреас-Риксардос Нтой, 77. Гарри Родригес

Нападающие: 18. Хван Ий Джо, 47. Абубакар Камара.

Отметим, что матч между «Олимпиакосом» и «Карабахом», который состоится 6 октября на стадионе «Георгиос Караискакис», начнется в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке "Olimpiakos"un "Qarabağ"la oyun üçün iştirak ərizəsi bəlli olub

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