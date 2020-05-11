Обнародована ТОП-10 лучших в английской Премьер-лиге - СПИСОК

ESPN представил ТОП-10 трансферов английской Премьер-лиги в сезоне-2019/2020.
Как передает Report, рейтинг составлен на основе соотношения между влиянием футболиста на игру и количеством заплаченных за него денег.
1. Бруну Фернандеш. «Спортинг» → «Манчестер Юнайтед» (55 млн евро)
2. Дэнни Ингс. «Ливерпуль» → «Саутгемптон» (22,2 млн евро)
3. Гари Кэхилл. «Челси» → «Кристал Пэлас» (свободный агент)
4. Габриэл Мартинелли. «Итуано» → «Арсенал» (6,7 млн евро)
5. Гарри Магуайр. «Лестер Сити» → «Манчестер Юнайтед» (87 млн евро)
6. Джеймс Маккарти. «Эвертон» → «Кристал Пэлас» (3,3 млн евро)
7. Ниль Мопе. «Брентфорд» → «Брайтон энд Хоув Альбион» (22 млн евро)
8. Аарон Ван-Биссака. «Кристал Пэлас» → «Манчестер Юнайтед» (55 млн евро)
9. Матео Ковачич. «Реал» → «Челси» (45 млн евро)
10. Исмаила Сарр. «Ренн» → «Уотфорд» (30 млн евро).