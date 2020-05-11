Обнародована ТОП-10 лучших в английской Премьер-лиге - СПИСОК

Обнародована ТОП-10 лучших в английской Премьер-лиге

11 мая, 2020 13:55

https://report.az/storage/news/60484ecd8eeb38a7995bf156bad8f9cc/5d87175d-a9e2-4c10-99e0-2e769e004799_292.jpg ESPN представил ТОП-10 трансферов английской Премьер-лиги в сезоне-2019/2020. Как передает Report, рейтинг составлен на основе соотношения между влиянием футболиста на игру и количеством заплаченных за него денег. 1. Бруну Фернандеш. «Спортинг» → «Манчестер Юнайтед» (55 млн евро) 2. Дэнни Ингс. «Ливерпуль» → «Саутгемптон» (22,2 млн евро) 3. Гари Кэхилл. «Челси» → «Кристал Пэлас» (свободный агент) 4. Габриэл Мартинелли. «Итуано» → «Арсенал» (6,7 млн евро) 5. Гарри Магуайр. «Лестер Сити» → «Манчестер Юнайтед» (87 млн евро) 6. Джеймс Маккарти. «Эвертон» → «Кристал Пэлас» (3,3 млн евро) 7. Ниль Мопе. «Брентфорд» → «Брайтон энд Хоув Альбион» (22 млн евро) 8. Аарон Ван-Биссака. «Кристал Пэлас» → «Манчестер Юнайтед» (55 млн евро) 9. Матео Ковачич. «Реал» → «Челси» (45 млн евро) 10. Исмаила Сарр. «Ренн» → «Уотфорд» (30 млн евро).

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