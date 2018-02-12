Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована таблица матчей XVI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, матчи этой недели охватят 2 дня.

Первая встреча тура состоится 17 февраля в Габале между "Зиря" и одноименной командой. На следующий день лидер - "Карабах" встретится с "Сабаилем".

Это будет последним матчем тура.

Премьер-лига Азербайджана

XVI тур

17 февраля (суббота)

15:00. "Габала" - "Зиря"

Габалинский городской стадион

18:30. "Сумгайыт" - "Нефтчи"

Kapital Bank Arena

18 февраля (воскресенье)

15:00. "Кяпяз" - "Кешля"

Гянджинский городской стадион

17:30. "Сабаиль" - "Карабах"

Bayıl Arena.