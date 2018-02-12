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    Обнародована таблица матчей XVI тура Премьер-лиги Азербайджана

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована таблица матчей XVI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, матчи этой недели охватят 2 дня.

    Первая встреча тура состоится 17 февраля в Габале между "Зиря" и одноименной командой. На следующий день лидер - "Карабах" встретится с "Сабаилем".

    Это будет последним матчем тура.

    Премьер-лига Азербайджана

    XVI тур

    17 февраля (суббота)

    15:00. "Габала" - "Зиря"

    Габалинский городской стадион

    18:30. "Сумгайыт" - "Нефтчи"

    Kapital Bank Arena

    18 февраля (воскресенье)

    15:00. "Кяпяз" - "Кешля"

    Гянджинский городской стадион

    17:30. "Сабаиль" - "Карабах"

    Bayıl Arena.

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