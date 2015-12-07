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    ​Обнародована таблица игр XVI тура в Премьер-лиге Азербайджана

    Определилась дата матча Габала- Нефтчи

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Установлена таблица игр XVI тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, игры тура состоятся в течение двух дней.

    XVI тур будет стартовать в Гяндже игрой "Кяпяз"-"Раван". На последней игре тура команда "Зиря" встретится с "Карабахом". Считающаяся центральной игра "Габала"-"Нефтчи" запланирована на 13 декабря.

    11 декабря

    14:00. "Кяпяз" (Гянджа) – "Раван" (Баку)

    Гянджинский городской стадион

    16:30. "Интер" (Баку) - "Сумгайыт"

    Баку, "İnter Arena"

    13 декабря

    15:00. AZAL (Баку) – "Хазар-Лянкяран"

    Баку, AZAL Arena

    15:30. "Габала" – "Нефтчи" (Баку)

    Габалинский городской стадион

    18:00. "Зиря" (Баку) – "Карабах" (Агдам)

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