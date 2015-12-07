​Обнародована таблица игр XVI тура в Премьер-лиге Азербайджана

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Установлена таблица игр XVI тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, игры тура состоятся в течение двух дней.

XVI тур будет стартовать в Гяндже игрой "Кяпяз"-"Раван". На последней игре тура команда "Зиря" встретится с "Карабахом". Считающаяся центральной игра "Габала"-"Нефтчи" запланирована на 13 декабря.

11 декабря

14:00. "Кяпяз" (Гянджа) – "Раван" (Баку)

Гянджинский городской стадион

16:30. "Интер" (Баку) - "Сумгайыт"

Баку, "İnter Arena"

13 декабря

15:00. AZAL (Баку) – "Хазар-Лянкяран"

Баку, AZAL Arena

15:30. "Габала" – "Нефтчи" (Баку)

Габалинский городской стадион

18:00. "Зиря" (Баку) – "Карабах" (Агдам)