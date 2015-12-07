​Обнародована таблица игр XVI тура в Премьер-лиге Азербайджана

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Установлена таблица игр XVI тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, игры тура состоятся в течение двух дней.
XVI тур будет стартовать в Гяндже игрой "Кяпяз"-"Раван". На последней игре тура команда "Зиря" встретится с "Карабахом". Считающаяся центральной игра "Габала"-"Нефтчи" запланирована на 13 декабря.
11 декабря
14:00. "Кяпяз" (Гянджа) – "Раван" (Баку)
Гянджинский городской стадион
16:30. "Интер" (Баку) - "Сумгайыт"
Баку, "İnter Arena"
13 декабря
15:00. AZAL (Баку) – "Хазар-Лянкяран"
Баку, AZAL Arena
15:30. "Габала" – "Нефтчи" (Баку)
Габалинский городской стадион
18:00. "Зиря" (Баку) – "Карабах" (Агдам)
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
Поделиться в Facebook