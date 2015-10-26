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    ​Обнародована таблица игр X тура Премьер-лиги Азербайджана

    Все встречи пройдут в один день

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Установлена таблица игр X тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встречи тура пройдут в один и тот же день.

    Из со-лидеров сначала на поле выйдет "Габала", затем "Карабах". Столичное дерби между "Нефтчи" и "Интер" также пройдет одновременно со встречей агдамской команды.

    28 октября

    17:00. "Зиря" – "Кяпяз"

    Баку. Стадион спортивного комплекса Зиря

    17:00. "Габала" – АЗАЛ

    Габала. Габалинский городской стадион

    17:00. "Хазар-Лянкяран" – "Сумгайыт"

    Лянкяран. Центральный стадион "Хазар-Лянкяран"

    19:00. "Карабах" – "Раван"

    Баку. Стадион имени Тофика Исмаилова в поселке Сураханы

    19:00. "Нефтчи" – "Интер"

    Баку. "Bakcell Arena".

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