​Обнародована таблица игр X тура Премьер-лиги Азербайджана

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Установлена таблица игр X тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, встречи тура пройдут в один и тот же день.
Из со-лидеров сначала на поле выйдет "Габала", затем "Карабах". Столичное дерби между "Нефтчи" и "Интер" также пройдет одновременно со встречей агдамской команды.
28 октября
17:00. "Зиря" – "Кяпяз"
Баку. Стадион спортивного комплекса Зиря
17:00. "Габала" – АЗАЛ
Габала. Габалинский городской стадион
17:00. "Хазар-Лянкяран" – "Сумгайыт"
Лянкяран. Центральный стадион "Хазар-Лянкяран"
19:00. "Карабах" – "Раван"
Баку. Стадион имени Тофика Исмаилова в поселке Сураханы
19:00. "Нефтчи" – "Интер"
Баку. "Bakcell Arena".
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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