​Обнародована таблица игр X тура Премьер-лиги Азербайджана

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Установлена таблица игр X тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встречи тура пройдут в один и тот же день.

Из со-лидеров сначала на поле выйдет "Габала", затем "Карабах". Столичное дерби между "Нефтчи" и "Интер" также пройдет одновременно со встречей агдамской команды.

28 октября

17:00. "Зиря" – "Кяпяз"

Баку. Стадион спортивного комплекса Зиря

17:00. "Габала" – АЗАЛ

Габала. Габалинский городской стадион

17:00. "Хазар-Лянкяран" – "Сумгайыт"

Лянкяран. Центральный стадион "Хазар-Лянкяран"

19:00. "Карабах" – "Раван"

Баку. Стадион имени Тофика Исмаилова в поселке Сураханы

19:00. "Нефтчи" – "Интер"

Баку. "Bakcell Arena".