Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Обнародована таблица игр 3-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу. Как сообщает Report, матчи тура пройдут в течение 3-х дней.

В первой игре встретятся команды "Хазар Лянкяран" и "Раван", а в последний день "Зиря" примет столичный клуб "Интер".

22 августа

21:00. "Хазар Лянкяран" - "Раван"

Центральный стадион "Хазар Лянкяран"

23 августа

21:00. "Нефтчи" - "Сумгайыт"

Bakcell Arena

21:00. "Габала" - "Кяпяз"

Городской стадион Габали

21:00. АЗАЛ - "Карабах"

Dalğa Arena

24 августа

21:00. "Зиря" - "Интер"

Стадион олимпийского спортивного комплекса поселка Зиря.