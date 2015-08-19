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    Обнародована таблица игр 3-го тура премьер-лиги Азербайджана

    Матчи тура пройдут в течение 3-х дней

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Обнародована таблица игр 3-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу. Как сообщает Report, матчи тура пройдут в течение 3-х дней.

    В первой игре встретятся команды "Хазар Лянкяран" и "Раван", а в последний день "Зиря" примет столичный клуб "Интер". 

    22 августа

    21:00. "Хазар Лянкяран" - "Раван"

    Центральный стадион "Хазар Лянкяран"

    23 августа

    21:00. "Нефтчи" - "Сумгайыт"

    Bakcell Arena

    21:00. "Габала" - "Кяпяз"

    Городской стадион Габали

    21:00. АЗАЛ - "Карабах"

    Dalğa Arena

    24 августа

    21:00. "Зиря" - "Интер"

    Стадион олимпийского спортивного комплекса поселка Зиря.

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