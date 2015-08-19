Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Обнародована таблица игр 3-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу. Как сообщает Report, матчи тура пройдут в течение 3-х дней.
В первой игре встретятся команды "Хазар Лянкяран" и "Раван", а в последний день "Зиря" примет столичный клуб "Интер".
22 августа
21:00. "Хазар Лянкяран" - "Раван"
Центральный стадион "Хазар Лянкяран"
23 августа
21:00. "Нефтчи" - "Сумгайыт"
Bakcell Arena
21:00. "Габала" - "Кяпяз"
Городской стадион Габали
21:00. АЗАЛ - "Карабах"
Dalğa Arena
24 августа
21:00. "Зиря" - "Интер"
Стадион олимпийского спортивного комплекса поселка Зиря.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости