Обнародована сумма заработка Просинечки на посту главного тренера сборной Боснии и Герцоговины

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Обнародована финансовая сторона контракта с новым главным тренером сборной Боснии и Герцоговины Робертом Просинечки.

Как сообщает Report со ссылкой на sport.ba, ежемесячно хорватский специалист будет получать 15 тыс. евро, что в год составляет 180 тыс. евро. Если сборная пробьется на Чемпионат Европы-2020, главный тренер получит премию в размере 300 тыс. евро.

Отметим, что во время работы со сборной Азербайджана Просинечки вместе с помощниками в год получали 1,2 млн. евро. Утверждается, что АФФА предложила 49-летнему хорватскому наставнику новый контракт на 1,5 млн. евро, однако тот отказался, мотивировав тем, что сделал все возможное в сборной Азербайджана.

Таким образом, согласно контракту, Роберт Просинечки вместе со своими помощниками – Горданом Ципричем и Драганом Спасичем будет тренировать сборную Боснии и Герцоговины до конца отборочного цикла к Чемпионату Европы-2020.