Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Обнародована сумма трансфера футболистов сборной Азербайджана, выступающих в Суперлиге Турции.

Как сообщает Report, известный сайт Transfermarkt оценил форварда "Бурсаспор" Дениза Йылмаза в 1 млн 910 тыс. евро.

Стоимость трансфера 29-летнего футболиста выросла по сравнению с предыдущими месяцами.

Показатель Рамиля Шейдаева, выступающего в "Трабзонспор", меньше в 4,5 раза, чем у Д.Йылмаза. Сайт оценил Р.Шейдаева в 435 тыс. евро.

Отметим, что в настоящее время самым дорогим футболистом Суперлиги признан голкипер "Галатасарая" Фернандо Муслера. Стоимость его трансфера оценена в 11 млн 900 тыс. евро.