Обнародована сумма, предложенная клубом "Карабах" за футболиста итальянского клуба

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Определена сумма, которую хочет предложить "Карабах" за футболиста итальянского "Палермо" Карлуша Апна Эмбало.

Как сообщает Report со ссылкой на Giornale di Sicilia, представитель Азербайджана за годовую аренду 23-летнего игрока предложил 200 тыс. евро.

Если за это время выступления Эмбало будут удовлетворительными он будет выкуплен за 2 млн евро. Футболистом родом из Гвинея-Бисау интересуются и клубы Италии "Пескара" и "Брешиа". Руководство "Палермо" пока не торопится отправлять игрока.

Отметим, что если трансфер Карлуша Апна Эмбало состоится, "Карабах" воспользуется игроком только в групповом раунде еврокубков.