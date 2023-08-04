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Обнародована стоимость азербайджанских клубов

Обнародована стоимость азербайджанских клубов Накануне старта сезона азербайджанской Премьер-лиги 2023/2024 была обнародована стоимость азербайджанских клубов.
Футбол
4 августа 2023 г. 10:21
Обнародована стоимость азербайджанских клубов

Накануне старта сезона азербайджанской Премьер-лиги 2023/2024 была обнародована стоимость азербайджанских клубов.

Как сообщает Report со ссылкой на Transfermarkt, "Нефтчи" занял первую строчку, исходя из общей трансферной стоимости футболистов.

Текущая стоимость "черно-белых" составляет 14,8 млн евро. "Карабах" занял вторую строчку с оценкой в 12,9 млн евро. А замыкает первую тройку "Сабах" с 11 млн 230 тыс. евро.

1. "Нефтчи" - 14,8 млн евро

2. "Карабах" – 12,9 млн евро

3. "Сабах" – 11,23 млн евро

4. "Зира” - 7,33 млн евро

5. "Туран Товуз – - 6,08 млн евро

6. "Сумгайыт" - 5,58 млн евро

7. "Габала" - 5,08 млн евро

8. "Сабаил" – 4,33 млн евро

9. "Араз-Нахчыван" - 3,03 млн евро

10. "Кяпаз" – 2,48 млн евро

Общая трансферная стоимость футболистов, выступающих в клубах азербайджанской Премьер-лиги, составляет 72 млн 840 тыс. евро.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan klublarının ümumi dəyərləri açıqlanıb

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