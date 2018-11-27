Обнародована среднегодовая зарплата футболистов в Премьер-лиге Азербайджана

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована сумма средней годовой зарплаты футболистов в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Report, по расчетам Sporting Intelligence, элитные клубы в 2018 году выплатили в среднем футболистам 52 тыс. 638 евро. Азербайджан с этим показателем - на 40-й ступени списка, между ЮАР (54 тыс. 137 евро) и Болгарией (46 тыс. 58 евро).

В списке, где указаны чемпионаты 68 стран, лидирует Премьер-лига Англии. Здесь среднегодовая зарплата составляет 3,47 млн евро. Испанская Ла Лига с 2,55 млн евро на втором, италянская Серия А - на третьем - с 1,76 млн евро.

На следующих ступенях по очередности находятся Бундеслига Германии (1,61 млн евро), Лига 1 Франции (1,15 млн евро), Суперлига Китая (926 тыс. евро), Премьер Лига России (774 тыс. евро) и Суперлига Турции (763 тыс. евро).

Азербайджан на 4-м месте на постсоветском пространстве. В стране зарплаты футболистов отстают от зарплат России, Украины (191 тыс. 238 евро) и Казахстана (146 тыс. 520 евро). Эти две страны занимают соответственно 22 и 25 места.

Беларусь с 31 тыс. 589 евро на 44, Грузия 13 тыс. 403 евро на 50, Армения с 2 тыс. 619 евро на 67 месте. На последнем месте с показателем 2 тыс. 528 евро находится Сан Марино.