Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Обнародована символическая сборная Лиги Чемпионов сезона 2015-2016.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, в список из 18 человек вошли по 6 футболистов "Реал Мадрид" и "Атлетико".
Вратари: Ян Облак ("Атлетико Мадрид"), Мануэль Нойер ("Бавария").
Защитники: Диего Годин и Хуан Фран ("Атлетико Мадрид"), Тьяго Силва (ПСЖ), Серхио Рамос и Марсело ("Реал Мадрид").
Полузащитники: Габи и Коке ("Атлетико Мадрид"), Тони Кроос и Лука Модрич ("Реал"), Андрес Иньеста ("Барселона").
Нападающие: Гризманн ("Атлетико Мадрид") Луис Суарес и Лионель Месси ("Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду и Гарет Бейл ("Реал Мадрид").
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