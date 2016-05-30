Обнародована символическая сборная Лиги Чемпионов сезона 2015-2016

В список вошли по 6 футболистов "Реал Мадрид" и "Атлетико"

30 мая, 2016 18:02

https://report.az/storage/news/bbeabcbf17b551757725cd48944b6c47/fd5da98f-5837-4f48-aec9-514a7f5860bd_292.jpg Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Обнародована символическая сборная Лиги Чемпионов сезона 2015-2016. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, в список из 18 человек вошли по 6 футболистов "Реал Мадрид" и "Атлетико". Вратари: Ян Облак ("Атлетико Мадрид"), Мануэль Нойер ("Бавария"). Защитники: Диего Годин и Хуан Фран ("Атлетико Мадрид"), Тьяго Силва (ПСЖ), Серхио Рамос и Марсело ("Реал Мадрид"). Полузащитники: Габи и Коке ("Атлетико Мадрид"), Тони Кроос и Лука Модрич ("Реал"), Андрес Иньеста ("Барселона"). Нападающие: Гризманн ("Атлетико Мадрид") Луис Суарес и Лионель Месси ("Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду и Гарет Бейл ("Реал Мадрид").