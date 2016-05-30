 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародована символическая сборная Лиги Чемпионов сезона 2015-2016

    В список вошли по 6 футболистов Реал Мадрид и Атлетико

    Баку. 30  мая. REPORT.AZ/ Обнародована символическая сборная Лиги Чемпионов сезона 2015-2016. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, в список из 18 человек вошли по 6 футболистов "Реал Мадрид" и "Атлетико".

    Вратари: Ян Облак ("Атлетико Мадрид"), Мануэль Нойер ("Бавария").

    Защитники: Диего Годин и Хуан Фран ("Атлетико Мадрид"), Тьяго Силва (ПСЖ), Серхио Рамос и Марсело ("Реал Мадрид").

    Полузащитники: Габи и Коке ("Атлетико Мадрид"), Тони Кроос и Лука Модрич ("Реал"), Андрес Иньеста ("Барселона").

    Нападающие: Гризманн ("Атлетико Мадрид") Луис Суарес и Лионель Месси ("Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду и Гарет Бейл ("Реал Мадрид").

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi