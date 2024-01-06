Обнародована программа XIX тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной Лиги, тур будет завершен в течение трех дней.
В первом матче, который состоится на стадионе ”Bank Respublika Arena", "Сабах" встретится с "Нефтчи".
Азербайджанская Премьер-Лига
XIX тур
21 января (воскресенье)
16:00. "Сабах” - "Нефтчи"
"Bank Respublika Arena”
22 января (понедельник)
17:30. “Кяпяз“ – "Туран Товуз”
Стадион города Габалы
15:00. "Сабаил" – "Зира”
"ASCO Arena”
23 января (вторник)
16:30. "Габала" - " Сумгайыт”
Стадион города Габалы
19:00. “Карабах" – "Араз-Нахчыван”
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова