Обнародована программа XIX тура Премьер-лиги Азербайджана

Обнародована программа XIX тура Премьер-лиги Азербайджана.

Обнародована программа XIX тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной Лиги, тур будет завершен в течение трех дней.

В первом матче, который состоится на стадионе ”Bank Respublika Arena", "Сабах" встретится с "Нефтчи".

Азербайджанская Премьер-Лига

XIX тур

21 января (воскресенье)

16:00. "Сабах” - "Нефтчи"

"Bank Respublika Arena”

22 января (понедельник)

17:30. “Кяпяз“ – "Туран Товуз”

Стадион города Габалы

15:00. "Сабаил" – "Зира”

"ASCO Arena”

23 января (вторник)

16:30. "Габала" - " Сумгайыт”

Стадион города Габалы

19:00. “Карабах" – "Араз-Нахчыван”

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова