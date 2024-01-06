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Обнародована программа XIX тура Премьер-лиги Азербайджана

Обнародована программа XIX тура Премьер-лиги Азербайджана Обнародована программа XIX тура Премьер-лиги Азербайджана.
Футбол
6 января 2024 г. 13:25
Обнародована программа XIX тура Премьер-лиги Азербайджана

Обнародована программа XIX тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной Лиги, тур будет завершен в течение трех дней.

В первом матче, который состоится на стадионе ”Bank Respublika Arena", "Сабах" встретится с "Нефтчи".

Азербайджанская Премьер-Лига

XIX тур

21 января (воскресенье)

16:00. "Сабах” - "Нефтчи"
"Bank Respublika Arena”

22 января (понедельник)

17:30. “Кяпяз“ – "Туран Товуз”
Стадион города Габалы

15:00. "Сабаил" – "Зира”
"ASCO Arena”

23 января (вторник)

16:30. "Габала" - " Сумгайыт”
Стадион города Габалы

19:00. “Карабах" – "Араз-Нахчыван”
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqasında XIX turun oyun proqramı açıqlanıb

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