Обнародована программа V тура Премьер-лиги Азербайджана

Обнародована программа Пятого тура Премьер-лиги Азербайджана.

Обнародована программа Пятого тура Премьер-лиги Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги.

Игры тура будут проходить в течение трех дней.

Премьер-лига Азербайджана

30 августа (пятница)

20:00 - "Сумгайыт" – “Араз-Нахчыван"

Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

31 августа (суббота)

17:00 - "Шамахы" - "Нефтчи"

Городской стадион Шамахы

19:30 - "Кепез" – ”Сабах"

Стадион города Товуз

1 сентября (воскресенье)

18:30 - “Туран Товуз" – "Сабаил”

Городской стадион Товуза

20:35 - "Зиря" – " Карабах”

Стадион спортивного комплекса Зиря