Обнародована программа V тура Премьер-лиги Азербайджана

Обнародована программа Пятого тура Премьер-лиги Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги.
Игры тура будут проходить в течение трех дней.
Премьер-лига Азербайджана
30 августа (пятница)
20:00 - "Сумгайыт" – “Араз-Нахчыван"
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде
31 августа (суббота)
17:00 - "Шамахы" - "Нефтчи"
Городской стадион Шамахы
19:30 - "Кепез" – ”Сабах"
Стадион города Товуз
1 сентября (воскресенье)
18:30 - “Туран Товуз" – "Сабаил”
Городской стадион Товуза
20:35 - "Зиря" – " Карабах”
Стадион спортивного комплекса Зиря