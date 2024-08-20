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Обнародована программа V тура Премьер-лиги Азербайджана

Обнародована программа V тура Премьер-лиги Азербайджана Обнародована программа Пятого тура Премьер-лиги Азербайджана.
Футбол
20 августа 2024 г. 17:28
Обнародована программа V тура Премьер-лиги Азербайджана

Обнародована программа Пятого тура Премьер-лиги Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги.

Игры тура будут проходить в течение трех дней.

Премьер-лига Азербайджана

30 августа (пятница)

20:00 - "Сумгайыт" – “Араз-Нахчыван"

Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

31 августа (суббота)

17:00 - "Шамахы" - "Нефтчи"

Городской стадион Шамахы

19:30 - "Кепез" – ”Сабах"

Стадион города Товуз

1 сентября (воскресенье)

18:30 - “Туран Товуз" – "Сабаил”

Городской стадион Товуза

20:35 - "Зиря" – " Карабах”

Стадион спортивного комплекса Зиря

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: V turun proqramı açıqlanıb

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