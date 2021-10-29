Обнародована программа "Тура Победы" Премьер-лиги Азербайджана

Утонен график игр Х тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Утонен график игр Х тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, все встречи тура будут транслироваться по телеканалу "CBC Sport".

6 ноября (суббота)

15:00. "Сабах" – "Зира"

Bank Respublika Arenа

19:00. "Кешля" – "Нефтчи"

ASK Arena

7 ноября (воскресенье)

15:00. "Сабаил" – "Габала"

ASCO Arena

19:30. "Сумгайыт" – "Карабах"

Kapital Bank Arena

Отметим, что решением Профессиональной футбольной лиги Х тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу объявлен "Туром Победы". В связи с победой в Отечественной войне в Азербайджане 8 ноября объявлен "Днем победы". Десятый тур Премьер-лиги состоится 6-7 ноября.