Обнародована программа "Тура Победы" Премьер-лиги Азербайджана

Утонен график игр Х тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, все встречи тура будут транслироваться по телеканалу "CBC Sport".
6 ноября (суббота)
15:00. "Сабах" – "Зира"
Bank Respublika Arenа
19:00. "Кешля" – "Нефтчи"
ASK Arena
7 ноября (воскресенье)
15:00. "Сабаил" – "Габала"
ASCO Arena
19:30. "Сумгайыт" – "Карабах"
Kapital Bank Arena
Отметим, что решением Профессиональной футбольной лиги Х тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу объявлен "Туром Победы". В связи с победой в Отечественной войне в Азербайджане 8 ноября объявлен "Днем победы". Десятый тур Премьер-лиги состоится 6-7 ноября.