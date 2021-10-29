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Обнародована программа "Тура Победы" Премьер-лиги Азербайджана

Обнародована программа "Тура Победы" Премьер-лиги Азербайджана Утонен график игр Х тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
29 октября 2021 г. 12:33
Обнародована программа Тура Победы Премьер-лиги Азербайджана

Утонен график игр Х тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, все встречи тура будут транслироваться по телеканалу "CBC Sport".

6 ноября (суббота)

15:00. "Сабах" – "Зира"

Bank Respublika Arenа

19:00. "Кешля" – "Нефтчи"

ASK Arena

7 ноября (воскресенье)

15:00. "Сабаил" – "Габала"

ASCO Arena

19:30. "Сумгайыт" – "Карабах"

Kapital Bank Arena

Отметим, что решением Профессиональной футбольной лиги Х тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу объявлен "Туром Победы". В связи с победой в Отечественной войне в Азербайджане 8 ноября объявлен "Днем победы". Десятый тур Премьер-лиги состоится 6-7 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqasında "Zəfər turu"nun proqramı açıqlanıb

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