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    Обнародована программа очередного тура в Премьер-лиге Азербайджана

    После матча между Интер и Карабахом состоится церемония награждения обеих команд

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Обнародована таблица игр XXXV тура Topaz Премьер-лиги.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, центральная встреча тура пройдет между бакинской командой "Интер" и агдамской командой "Карабах".

    Вслед за предстоящим 22 мая в 20:00 матчем состоится церемония награждения. Команде "Карабах" вручат золотые медали и чемпионский кубок, а команде "Интер" - серебряную медаль.

    22 мая (пятница)

    18:00. "Сумгайыт""Хазар-Лянкяран"

    Сумгайыт,"Kapital Bank Arena"

    20:00. "Интер" (Баку)"Карабах" (Агдам)

    Баку,"İnter Arena"

    18:00. "Баку""Нефтчи" (Баку)

    Стадион учебно-тренировочной базы клуба "Баку"

    19:00. АЗАЛ (Баку)– "Симург" (Закатала)

    Баку, "AZAL Arena"

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