Обнародована программа очередного тура в Премьер-лиге Азербайджана

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Обнародована таблица игр XXXV тура Topaz Премьер-лиги.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, центральная встреча тура пройдет между бакинской командой "Интер" и агдамской командой "Карабах".
Вслед за предстоящим 22 мая в 20:00 матчем состоится церемония награждения. Команде "Карабах" вручат золотые медали и чемпионский кубок, а команде "Интер" - серебряную медаль.
22 мая (пятница)
18:00. "Сумгайыт" – "Хазар-Лянкяран"
Сумгайыт,"Kapital Bank Arena"
20:00. "Интер" (Баку)– "Карабах" (Агдам)
Баку,"İnter Arena"
18:00. "Баку" – "Нефтчи" (Баку)
Стадион учебно-тренировочной базы клуба "Баку"
19:00. АЗАЛ (Баку)– "Симург" (Закатала)
Баку, "AZAL Arena"
Sport DepartmentАвтор новости
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