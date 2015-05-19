Обнародована программа очередного тура в Премьер-лиге Азербайджана

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Обнародована таблица игр XXXV тура Topaz Премьер-лиги.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, центральная встреча тура пройдет между бакинской командой "Интер" и агдамской командой "Карабах".

Вслед за предстоящим 22 мая в 20:00 матчем состоится церемония награждения. Команде "Карабах" вручат золотые медали и чемпионский кубок, а команде "Интер" - серебряную медаль.

22 мая (пятница)

18:00. "Сумгайыт" – "Хазар-Лянкяран"

Сумгайыт,"Kapital Bank Arena"

20:00. "Интер" (Баку)– "Карабах" (Агдам)

Баку,"İnter Arena"

18:00. "Баку" – "Нефтчи" (Баку)

Стадион учебно-тренировочной базы клуба "Баку"

19:00. АЗАЛ (Баку)– "Симург" (Закатала)

Баку, "AZAL Arena"