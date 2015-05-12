​Обнародована программа очередного тура в Премьер-лиге Азербайджана

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Очередные игры клубов "Карабах" и "Интер" в Премьер-лиге Азербайджана по футболу начнутся одновременно.

Как сообщает Report, Профессиональная футбольная лига предприняла этот шаг, чтобы не нарушать спортивные принципы.

За три дня до окончания чемпионата обе команды продолжают борьбу за золотую медаль.

В 30-ти играх "Карабах" набрал 65 очков, а "Интер" в 29-ти играх набрал 59 очков. В предстоящем туре агдамский клуб примет "Сумгайыт". Представители столицы будут гостями клуба "Габала".

Предстоящие 16 мая оба матча начнутся в 20:00. В случае победы "Карабаха" над соперником и потери очков командой "Интер", команда Гурбана Гурбанова может завоевать чемпионство второго сезона. В случае победы и "банкиров", судьба чемпионства решится на встрече двух команд в очередном туре.

В этом сезоне в играх "Карабаха" с "Интером" в трех этапах зарегистрирована ничья - 0:0.

Программа XXXIV тура:

15 мая (пятница)

17:00 - "Симург" (Закатала)– "Баку”

Закатальский городской стадион

16 мая (суббота)

18:00 - "Хазар-Лянкяран" – АЗАЛ (Баку)

Центральный стадион "Хазар-Лянкяран"

20:00 - "Габала" – "Интер" (Баку)

Габалинский городской стадион

20:00 - "Карабах" (Агдам) – "Сумгайыт"

"Bakcell Arena”.