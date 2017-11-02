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    Обнародована повестка заседания Исполнительного комитета АФФА

    Уточнено время мероприятия

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ 3 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоится заседание Исполнительного комитета АФФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, обнародована повестка мероприятия, которое начнется в 9:30.

    1. Обсуждение кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана

    2. Презентация о пути, который команды должны пройти, чтобы получить пропуск в финальный этап Евро-2020

    3. Другие вопросы.

    По завершении заседания состоится брифинг для представителей прессы.

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