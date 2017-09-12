Обнародована общая стоимость 32 команд в групповом этапе Лиги чемпионов

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Обнародована общая стоимость футболистов в составе 32 команд в групповом этапе Лиги чемпионов по футболу в сезоне 2017/2018. Как сообщает Report со ссылкой на Transfermarkt, сумма составляет 9,3 млрд евро.

Самая дорогая команда турнира – испанский "Реал Мадрид". Коллектив последнего чемпиона ЛЧ оценивается в 774 млн евро. На втором месте с 706,5 млн евро другой испанский клуб – "Барселона". На третьем месте английский "Челси", выступающий в группе С на 1,46 млрд евро вместе с "Карабахом". Лондонская команда оценивается в 614,4 млн евро.

Агдамский представитель с составом на 17,2 млн евро на 31 месте. Азербайджанская команда опережает только словенский "Марибор" с 13,9 млн евро. Кипрская команда "АПОЭЛ" на 30 месте с 18,5 млн евро.

Турецкий "Бешикташ" с составом на 126,1 млн евро на 21 месте. Соперники стамбульского представителя по группе G французский "Монако" владеет командой на 252,9 млн, немецкий "Лейпциг" – 189 млн, португальский "Порту" – 176,4 млн евро.

Самая высокая рыночная цена на играющих в ЛЧ футболистов у капитана испанской "Барселоны" Лионеля Месси. Стоимость аргентинца - 120 млн евро, что означает, что 30-летний нападающий затмевает собой 11 команд, которые выступят в самом престижном клубном турнире континента.

Стоимость владельца второго места, футболиста "Реал Мадрида" Криштиану Роналду – 100 млн евро.

Общая стоимость 8 групп сезона 2017/2018 приведена ниже:

Группа A: "Бенфика" (Португалия), "Манчестер Юнайтед " (Англия), "Базель" (Швейцария), ЦСКА (Россия) - 860,4 млн евро

Группа B: "Бавария" (Германия), ПСЖ (Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия) - 1,25 млрд евро

Группа C: "Челси" (Англия ), "Атлетико" (Испания), "Рома" (Италия), "Карабах" (Азербайджан) - 1,46 млрд евро

Группа D: "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Олимпиакос" (Греция), "Спортинг" (Португалия) - 1,47 млрд евро

Группа E: "Спартак" (Россия), "Севилья" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Марибор" (Словения) - 800,6 млн евро

Группа F: "Шахтер" (Украина), "Манчестер сити" (Англия), "Наполи" (Италия), "Фееноорд" (Голландия) - 1,13 млрд евро

Группа G: "Монако" (Франция), "Порту" (Португалия), "Бешикташ" (Турция), "Лейпциг" (Германия) - 744 млн евро

Группа H: "Реал Мадрид" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Тоттенхем" (Англия), "АПОЭЛ" (Кипр) - 1,64 млрд евро