Обнародована дата продажи билетов на Суперкубок УЕФА

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Билеты на финал Суперкубка УЕФА, который пройдет в Тбилиси в августе, поступят в продажу в столице Грузии с 18 июня.

Об этом, как сообщает Report, объявили организаторы матча.

УЕФА выделил для грузинских болельщиков 30 тысяч билетов, остальные будут распределены между федерациями участвующих в матче команд. Стоимость билетов - 7, 15 и 30 евро.

В матче за Суперкубок УЕФА, который состоится 11 августа на стадионе "Динамо арена" в Тбилиси, встретятся "Барселона" и "Севилья". Тбилиси впервые примет футбольную встречу подобного масштаба.

На розыгрыш Суперкубка в Тбилиси прибудут такие футбольные звезды, как Лионель Месси, Неймар, Суарес, Андрес Иньеста, Жерар Пике и другие.