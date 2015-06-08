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    Обнародована дата продажи билетов на Суперкубок УЕФА

    Стоимость билетов - 7, 15 и 30 евро

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Билеты на финал Суперкубка УЕФА, который пройдет в Тбилиси в августе, поступят в продажу в столице Грузии с 18 июня. 

    Об этом, как сообщает Report, объявили организаторы матча.

    УЕФА выделил для грузинских болельщиков 30 тысяч билетов, остальные будут распределены между федерациями участвующих в матче команд. Стоимость билетов - 7, 15 и 30 евро.

    В матче за Суперкубок УЕФА, который состоится 11 августа на стадионе "Динамо арена" в Тбилиси, встретятся "Барселона" и "Севилья". Тбилиси впервые примет футбольную встречу подобного масштаба.

    На розыгрыш Суперкубка в Тбилиси прибудут такие футбольные звезды, как Лионель Месси, Неймар, Суарес, Андрес Иньеста, Жерар Пике и другие.

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