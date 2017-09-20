Обнародована дата предстоящей на Бакинском олимпийском стадионе финальной встречи Лиги Европы

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ УЕФА обнародовала место и дату финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2018/2019.

Как сообщает Report, решающая встреча влиятельного клубного турнира Европы состоится 1 июня 2019 года в столице Испании Мадриде на стадионе "Metropolitano".

Решающий матч Лиги Европы состоится на 3 дня раньше - 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.

Отметим, что встреча за Суперкубок УЕФА пройдет в августе 2019 года среди победителей этих двух турниров на стамбульском стадионе "Wodafone Arena".