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    Обнародована дата предстоящей на Бакинском олимпийском стадионе финальной встречи Лиги Европы

    Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 1 июня 2019 года на стадионе Metropolitano

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ УЕФА обнародовала место и дату финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2018/2019.

    Как сообщает Report, решающая встреча влиятельного клубного турнира Европы состоится 1 июня 2019 года в столице Испании Мадриде на стадионе "Metropolitano".

    Решающий матч Лиги Европы состоится на 3 дня раньше - 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.

    Отметим, что встреча за Суперкубок УЕФА пройдет в августе 2019 года среди победителей этих двух турниров на стамбульском стадионе "Wodafone Arena". 

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