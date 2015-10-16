​Обнародована дата поездки "Карабаха" в Монако

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Стала известна дата поездки клуба "Карабах", ведущего борьбу на групповом этапе Лиги Европы, на игру с "Монако". Как сообщил Report главный менеджер клуба Асиф Аскеров, команда отправится в путь 20 октября.

Самолет с командой под руководством Гурбана Гурбанова отбудет в Монако из Международного аэропорта имени Гейдара Алиева в 18:00 чартерным рейсом. Возвращение команды запланировано на 22 октября.

Отметим, что встреча между "Монако" и "Карабахом" стартует 22 октября в 22:00 по бакинскому времени. Игра состоится на стадионе "Луи II".