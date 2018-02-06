Обнародована дата очередной Отчетной конференции и заседания Исполнительного комитета АФФА

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ 7 Марта в "Bulvar otel" состоится очередная Отчетная конференция АФФА, а сразу после конференции заседание Исполнительного комитета.
Как сообщает Report, мероприятие пройдет в соответствии со статьей 29 Устава АФФА.
В повестку дня конференции включены следующие вопросы:
- Приветствие президента
- Проверка состава собрания
- Представление отчета о деятельности исполнительного Комитета, представленного президентом
- Утверждение финансового отчёта
- Отчет независимого аудитора, а также Проверочной и Инспекционной комитетов АФФА
- Утверждение бюджета на очередной год
- Выборы на вакантные места
- Принятие предложений членов АФФА
- Другие вопросы.
Отметим, что вход на на конференцию, которая начнется в 10:00, будет по пригласительным.
Sport DepartmentАвтор новости
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