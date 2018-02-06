Обнародована дата очередной Отчетной конференции и заседания Исполнительного комитета АФФА

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ 7 Марта в "Bulvar otel" состоится очередная Отчетная конференция АФФА, а сразу после конференции заседание Исполнительного комитета.

Как сообщает Report, мероприятие пройдет в соответствии со статьей 29 Устава АФФА.

В повестку дня конференции включены следующие вопросы:

- Приветствие президента

- Проверка состава собрания

- Представление отчета о деятельности исполнительного Комитета, представленного президентом

- Утверждение финансового отчёта

- Отчет независимого аудитора, а также Проверочной и Инспекционной комитетов АФФА

- Утверждение бюджета на очередной год

- Выборы на вакантные места

- Принятие предложений членов АФФА

- Другие вопросы.

Отметим, что вход на на конференцию, которая начнется в 10:00, будет по пригласительным.