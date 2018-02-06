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    Обнародована дата очередной Отчетной конференции и заседания Исполнительного комитета АФФА

    Определена повестка конференции

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ 7 Марта в "Bulvar otel" состоится очередная Отчетная конференция АФФА, а сразу после конференции заседание Исполнительного комитета.

    Как сообщает Report, мероприятие пройдет в соответствии со статьей 29 Устава АФФА.

    В повестку дня конференции включены следующие вопросы:

    - Приветствие президента

    - Проверка состава собрания

    - Представление отчета о деятельности исполнительного Комитета, представленного президентом

    - Утверждение финансового отчёта

    - Отчет независимого аудитора, а также Проверочной и Инспекционной комитетов АФФА

    - Утверждение бюджета на очередной год

    - Выборы на вакантные места

    - Принятие предложений членов АФФА

    - Другие вопросы.

    Отметим, что вход на на конференцию, которая начнется в 10:00, будет по пригласительным.

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