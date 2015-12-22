Обнародована дата новых выборов в Комитет клубов АФФА

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Обнародовано время и место проведения последнего в 2015 году заседания Комитета клубов АФФА.

Как сообщает Report, мероприятие запланировано на 11 часов 24 декабря в отеле "Boulevard Hotel Baku".

Основным обсуждаемым вопросом станут выборы нового председателя Комитета клубов. На данный момент комитет возглавляет вице-президент "Хазар-Лянкяран" Туйгун Надиров. Действующий устав не запрещает ему быть повторно избранным.

Кроме того, ожидается обсуждение таких вопросов, как анализ первого тура сезона и поиск путей выхода клубов из финансового кризиса.

Отметим, что решение о создании Комитета клубов АФФА было обнародовано 25 ноября 2014 года.