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    Обнародована дата новых выборов в Комитет клубов АФФА

    Заседание состоится в Boulevard Hotel

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Обнародовано время и место проведения последнего в 2015 году заседания Комитета клубов АФФА.

    Как сообщает Report, мероприятие запланировано на 11 часов 24 декабря в отеле "Boulevard Hotel Baku".

    Основным обсуждаемым вопросом станут выборы нового председателя Комитета клубов. На данный момент комитет возглавляет вице-президент "Хазар-Лянкяран" Туйгун Надиров. Действующий устав не запрещает ему быть повторно избранным.

    Кроме того, ожидается обсуждение таких вопросов, как анализ первого тура сезона и поиск путей выхода клубов из финансового кризиса.

    Отметим, что решение о создании Комитета клубов АФФА было обнародовано 25 ноября 2014 года.

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