Обнародована дата начала продажи билетов на матч "Карабах" - "Шериф"

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Обнародована дата начала продажи билетов на первый матч между командой "Карабах" и молдавским "Шериф" в рамках третьего классификационного тура Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, болельщики могут приобрести билеты в кассах Республиканского стадиона им. Тофика Бахрамова с 12:00 21 июля.

Цены билетов в зависимости от номера сектора составляют от 1- до 5 манатов, в VIP секторе – 50 манатов.

Отметим, что матч между "Карабах" - "Шериф" начнется в 21:00 25 июля.