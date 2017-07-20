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    Обнародована дата начала продажи билетов на матч "Карабах" - "Шериф"

    Болельщики могут купить билеты в кассах республиканского стадиона

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Обнародована дата начала продажи билетов на первый матч между командой "Карабах" и молдавским "Шериф" в рамках третьего классификационного тура Лиги чемпионов.

    Как сообщает Report, болельщики могут приобрести билеты в кассах Республиканского стадиона им. Тофика Бахрамова с 12:00 21 июля.

    Цены билетов в зависимости от номера сектора составляют от  1- до 5 манатов, в VIP секторе – 50 манатов.

    Отметим, что матч между "Карабах" - "Шериф" начнется в 21:00 25 июля.

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