Обнародована дата матча "Карабах" - "Габала"

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Определился график матчей IX тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, центральная встреча пройдет 22 октября между командами "Габала" и "Карабах".

Матч начнется в 18:30.

Тур будет стартовать 20 октября на стадионе Dalğa Arena. В этот день встретятся команды "Сабаиль" и "Интер". А на следующий день на Гянджинском городском стадионе состоится первая встреча сезона. На арене, травяной покров которого недавно был обновлен, встретятся "Кяпяз" и "Нефтчи". Очередная принципиальная встреча состоится 21 октября между клубами "Сумгайыт" и "Зиря".

20 октября (пятница)

"Сабаиль" - "Интер"

Dalğa Arena, 18:00

21 октября (суббота)

"Кяпяз" и "Нефтчи"

Гянджинский городской стадион, 15:00

"Сумгайыт" - "Зиря"

Kapital Bank Arena, 17:00

22 октября (воскресенье)

"Габала" - "Карабах"

Габалинский городской стадион, 18:30.

Отметим, что все встречи будут транслироваться телеканалом CBC Sport.