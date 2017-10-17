Обнародована дата матча "Карабах" - "Габала"

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Определился график матчей IX тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, центральная встреча пройдет 22 октября между командами "Габала" и "Карабах".
Матч начнется в 18:30.
Тур будет стартовать 20 октября на стадионе Dalğa Arena. В этот день встретятся команды "Сабаиль" и "Интер". А на следующий день на Гянджинском городском стадионе состоится первая встреча сезона. На арене, травяной покров которого недавно был обновлен, встретятся "Кяпяз" и "Нефтчи". Очередная принципиальная встреча состоится 21 октября между клубами "Сумгайыт" и "Зиря".
20 октября (пятница)
"Сабаиль" - "Интер"
Dalğa Arena, 18:00
21 октября (суббота)
"Кяпяз" и "Нефтчи"
Гянджинский городской стадион, 15:00
"Сумгайыт" - "Зиря"
Kapital Bank Arena, 17:00
22 октября (воскресенье)
"Габала" - "Карабах"
Габалинский городской стадион, 18:30.
Отметим, что все встречи будут транслироваться телеканалом CBC Sport.
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