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    Обнародована дата матча "Карабах" - "Габала"

    На Гянджинском городском стадионе пройдет первая встреча сезона

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Определился график матчей IX тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, центральная встреча пройдет 22 октября между командами "Габала" и "Карабах".

    Матч начнется в 18:30.

    Тур будет стартовать 20 октября на стадионе Dalğa Arena. В этот день встретятся команды "Сабаиль" и "Интер". А на следующий день на Гянджинском городском стадионе состоится первая встреча сезона. На арене, травяной покров которого недавно был обновлен, встретятся "Кяпяз" и "Нефтчи". Очередная принципиальная встреча состоится 21 октября между клубами "Сумгайыт" и "Зиря".

    20 октября (пятница)

    "Сабаиль" - "Интер"

    Dalğa Arena, 18:00

    21 октября (суббота)

    "Кяпяз" и "Нефтчи"

    Гянджинский городской стадион, 15:00

    "Сумгайыт" - "Зиря"

    Kapital Bank Arena, 17:00

    22 октября (воскресенье)

    "Габала" - "Карабах"

    Габалинский городской стадион, 18:30.

    Отметим, что все встречи будут транслироваться телеканалом CBC Sport. 

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