Обнародована дата игр "Карабаха" с "Кукеси"

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Обнародована дата игр "Карабаха" с албанским "Кукеси" в рамках второго квалификационного этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, первая встреча между этими командами состоится в Албании. Первый матч агдамского представителя на выезде состоится 25 июля в 21:00 по бакинскому времени.

Ответная игра состоится 1 августа на Республиканском стадионе им.Тофика Бахарамова. Эта игра также начнется в 21:00.