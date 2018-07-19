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    Обнародована дата игр "Карабаха" с "Кукеси"

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Обнародована дата игр "Карабаха" с албанским "Кукеси" в рамках второго квалификационного этапа Лиги чемпионов.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, первая встреча между этими командами состоится в Албании. Первый матч агдамского представителя на выезде состоится 25 июля в 21:00 по бакинскому времени.

    Ответная игра состоится 1 августа на Республиканском стадионе им.Тофика Бахарамова. Эта игра также начнется в 21:00.

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