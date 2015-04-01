Обнародована дата и место первого заседания Наблюдательного совета "Нефтчи"

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня состоится первое заседание созданного 31 марта Наблюдательного совета футбольного клуба "Нефтчи". Об этом сообщил Report член совета Бахрам Багирзаде.

По его словам, встреча состоится в 16:30 до начала матча с "Баку" в рамках XXVII тура Премьер-Лиги, который состоится на стадионе "Bakcell Arena". На заседании будут определены полномочия каждого члена совета.

Б.Багирзаде также рассказал о проблеме клуба с болельщиками. Он отметил, что они обратятся по данному вопросу в Профессиональную футбольную лигу: "Проведение игр в обычные дни в дневные часы является проблемой. Если бы это было в конце недели, можно было понять. Однако в будни многие работают, и на стадион приходит очень мало людей. По этой причине мы обратились в Профессиональную футбольную лигу, чтобы они назначали матчи в подходящее время".

Он также отметил, что привлечение болельщиков на матчи требует времени: "Если до конца сезона мы наполовину заполним стадион "Bakcell Arena" болельщиками, это будет хорошим показателем. Дайте мне время, все постепенно наладится. "Парням из Баку" понадобилось 10 лет, чтобы стать чемпионами. Мы начали это дело в 1990 году и добились цели в 2000 году".