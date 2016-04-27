Определен телеканал, который будет транслировать матчи чемпионата Европы U17 в Баку

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Право вещания предстоящего в Баку чемпионата Европы U17 предоставлено телеканалу CBC Sport.

Об этом Report сообщил гендиректор телеканала Волкан Уст.

По его словам, трансляция всех игр будет проводиться руководимым им телеканалом. В.Уст сказал, что все материалы будут представлены телеканалом CBC Sport каналу Eurosport, который будет транслировать половину игр чемпионата: "Здесь будут работать только азербайджанские сотрудники. Мы представим все игры зрителям на высоком уровне, без поддержки из-за рубежа. Это очень ответственная работа. Работать на таком престижном турнире непросто. Однако мы достойно справимся с этим".

Руководитель телеканала отметил о наличии у них необходимого оборудования для осуществления съемок: "Съемки проведут две выездные телестанции. У нас есть все необходимое оборудование для качественных съемок и передачи изображения".

Отметим, что чемпионат Европы состоится 5-21 мая.