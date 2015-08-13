Обнародован судейский состав ​матчей клубов "Габала" и "Карабах"

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Обнародован судейский состав матчей плей-офф Лиги Европы по футболу. Как сообщает Report, определился также судейский состав клубов "Габала" и "Карабах", представляющих Азербайджан на данном турнире.
Матч между командами "Янг Бойз" и "Карабах", который состоится в Швейцарии, будет судить бригада рефери из Израиля. А судейство игры между "Габалой" и греческим "Панатинайкос" в Баку поручено английским судьям.
Лига Европы, плей-офф
20 августа
21:00. "Габала" - "Панатинайкос"
Главный судья: Aндре Марринер
Судьи: Симон Беннетт, Ли Бетц
Четвертый судья: Роберт Мадли (все из Англии)
23:00. "Янг Бойз" - "Карабах"
Главный судья: Алон Ефет
Судьи: Данни Красиков, Махмуд Махагна
Четвертый судья: Зив Адлерr (все из Израиля)
Отметим, что ответные игры пройдут 27 августа.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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