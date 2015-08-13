Обнародован судейский состав ​матчей клубов "Габала" и "Карабах"

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Обнародован судейский состав матчей плей-офф Лиги Европы по футболу. Как сообщает Report, определился также судейский состав клубов "Габала" и "Карабах", представляющих Азербайджан на данном турнире.

Матч между командами "Янг Бойз" и "Карабах", который состоится в Швейцарии, будет судить бригада рефери из Израиля. А судейство игры между "Габалой" и греческим "Панатинайкос" в Баку поручено английским судьям.

Лига Европы, плей-офф

20 августа

21:00. "Габала" - "Панатинайкос"

Главный судья: Aндре Марринер

Судьи: Симон Беннетт, Ли Бетц

Четвертый судья: Роберт Мадли (все из Англии)

23:00. "Янг Бойз" - "Карабах"

Главный судья: Алон Ефет

Судьи: Данни Красиков, Махмуд Махагна

Четвертый судья: Зив Адлерr (все из Израиля)

Отметим, что ответные игры пройдут 27 августа.