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    Обнародован судейский состав ​матчей клубов "Габала" и "Карабах"

    Матчи будут судить рефери из Израиля и Англии

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Обнародован судейский состав матчей плей-офф Лиги Европы по футболу. Как сообщает Report, определился также судейский состав клубов "Габала" и "Карабах", представляющих Азербайджан на данном турнире. 

    Матч между командами "Янг Бойз" и "Карабах", который состоится в Швейцарии, будет судить бригада рефери из Израиля. А судейство игры между "Габалой" и греческим "Панатинайкос" в Баку поручено английским судьям. 

    Лига Европы, плей-офф

    20 августа

    21:00. "Габала" - "Панатинайкос"

    Главный судья: Aндре Марринер

    Судьи: Симон Беннетт, Ли Бетц

    Четвертый судья: Роберт Мадли (все из Англии)

    23:00. "Янг Бойз" - "Карабах"

    Главный судья: Алон Ефет

    Судьи: Данни Красиков, Махмуд Махагна

    Четвертый судья: Зив Адлерr (все из Израиля)

    Отметим, что ответные игры пройдут 27 августа. 

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