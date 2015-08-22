Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Обнародован судейский состав на матч "Панатинайкос" - "Габала" в плей-офф Лиги Европы по футболу. Как сообщает Report, ответную игру будет судить словацкий рефери Иван Крузилак.

Ему будут помогать Томас Сомолани и Томас Мокос. Функцию четвертого судьи выполнит Петер Кралович.

Отметим, что встреча состоится 27 августа в Греции. В первой игре в Баку была зафиксирована безголевая ничья.