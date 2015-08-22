 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародован судейский состав на матч ​"Панатинайкос" - "Габала"

    Игру будет судить бригада рефери из Словакии

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Обнародован судейский состав на матч "Панатинайкос" - "Габала" в плей-офф Лиги Европы по футболу. Как сообщает Report, ответную игру будет судить словацкий рефери Иван Крузилак. 

    Ему будут помогать Томас Сомолани и Томас Мокос. Функцию четвертого судьи выполнит Петер Кралович. 

    Отметим, что встреча состоится 27 августа в Греции. В первой игре в Баку была зафиксирована безголевая ничья.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi