Обнародован стартовый состав "Карабаха" и БАТЭ

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Обнародован стартовый состав "Карабаха" и белорусского БАТЭ, которые встретятся на ответном матче III квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает Report, команды выйдут на игровое поле в следующем составе:

БАТЭ: 48. Денис Щербицкий, 4. Александар Филипович, 5. Евгений Яблонский, 8. Станислав Драгун, 10. Мирко Иванич, 13. Николай Сигневич, 17. Алексей Риос, 21. Егор Филипенко, 22. Игорь Стасевич (k), 25. Дмитрий Бага, 42. Максим Володько.

"Карабах": 1. Ханнес Халльдоурссон, 2. Гара Гараев, 5. Максим Медведев, 6. Симеон Славчев, 7. Инносент Эмегара, 8. Мичел, 11. Махир Мадатов, 14. Рашад Садыхов (к), 17. Абделла Зубир, 55. Бадави Гусейнов, 77. Дональд Герье.

Отметим, что матч БАТЭ - "Карабах" начнется в 21:00 по бакинскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой белорусского клуба со счетом 1:0.