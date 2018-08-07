Обнародован стартовый состав "Карабаха" и БАТЭ

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Обнародован стартовый состав "Карабаха" и белорусского "БАТЭ", которые встретятся в первом матче III квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает Report, впервые главный тренер хозяев поля Гурбан Гурбанов воспользуется услугами исландского вратаря Ханнеса Халльдоурссона.

"Карабах": 1. Ханнес Халльдоурссон, 2. Гара Гараев, 5. Максим Медведев, 6. Симеон Славчев, 7. Инносент Эмегара, 8. Мичел, 14. Рашад Садыгов (к), 17. Абделла Зубир, 28. Джон Деларж, 55. Бадави Гусейнов, 77. Вильд-Дональд Герье.

Резервные игроки: 13. Вагнер, 11. Махир Мадатов, 19. Филип Озобич, 25. Анси Аголли, 30. Аббас Гусейнов, 52. Якуб Жезничак, 91. Джошгун Диниев

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

БАТЭ: 48. Денис Шербицкий, 4. Александар Филипович, 5. Евгений Яблонский, 8. Станислав Драгун, 10. Мирко Иванич, 13. Николай Сигневич, 17. Алексей Риос, 21. Егор Филипенко, 22. Игорь Стасевич (к), 25. Дмитрий Бага, 42. Максим Володько.

Резервные игроки: 35. Антон Чичкан, 7. Евгений Березкин, 11. Александр Глеб, 15. Максим Скавыш, 23. Захар Волков, 24. Яссе Туоминен, 45. Владислав Мухамедов

Главный тренер: Алексей Бага

Отметим, что предстоящий сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова матч начнется в 21:00.