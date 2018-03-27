Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Обнародован стартовый состав для товарищеской встречи сборных Азербайджана и Македонии по футболу.

Как сообщает Report, на предстоящий в 20:00 по бакинскому времени матч команды выйдут в следующем составе (11 человек):

АЗЕРБАЙДЖАН: 1. Кямран Агаев (к), 2. Гара Гараев, 5. Максим Медведев, 7. Араз Абдуллаев, 9. Намик Алескеров, 13. Дмитрий Назаров, 15. Руслан Абышов, 19. Амиль Юнанов, 20. Ричард Алмейда, 21. Турал Ахундов, 24. Урфан Аббасов.

МАКЕДОНИЯ: 1. Столе Димитриевски, 13. Стефан Ристовский, 4. Кире Ристевский, 6. Висар Муслиу, 14. Дарко Велковский, 16. Бобан Николов, 11. Энис Барди, 19. Марьян Радески, 7. Иван Тричковский, 9. Александар Трайковский, 10. Горан Пандев (к).

Отметим, что матч между командами Азербайджана и Македонии пройдет на стадионе "Mardan" в турецкой Анталье.