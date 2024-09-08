О нас

Обнародован список самых высокооплачиваемых футболистов итальянской Серии А

Обнародован список самых высокооплачиваемых футболистов итальянской Серии А Портал Calcioe Finanza составил список самых высокооплачиваемых игроков итальянской Серии А, который возглавил сербский нападающий Душан Влахович.
Футбол
8 сентября 2024 г. 12:09
Обнародован список самых высокооплачиваемых футболистов итальянской Серии А

Портал Calcioe Finanza составил список самых высокооплачиваемых игроков итальянской Серии А, который возглавил сербский нападающий Душан Влахович.

Как передает Report, при составлении рейтинга учитывалась зарплата после вычета налогов.

Согласно списку, лидер рейтинга Влахович зарабатывает 12 млн евро в год, на второй строчке расположился Лаутаро Мартинес ("Интер") - 9 млн евро, третью строчке разделили Хакан Чалханоглу и Николо Барелла (оба - "Интер") - 6,5 млн евро.

В текущем сезоне Душан Влахович провел за туринский "Ювентус" во всех турнирах три матча и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 65 млн евро. Всего на счету форварда 30 матчей за сборную Сербии и 13 забитых голов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İtaliya A seriyasında ən çox maaş futbolçuların siyahısı bəlli olub

Другие новости из категории

Лига наций: Сборная Азербайджана сегодня выйдет на очередной матч
Лига наций: Сборная Азербайджана сегодня выйдет на очередной матч
8 сентября 2024 г. 09:13
Азербайджанский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов по мини-футболу
Азербайджанский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов по мини-футболу
8 сентября 2024 г. 00:50
Грузия разгромила сборную Чехии на старте Лиги наций
Грузия разгромила сборную Чехии на старте Лиги наций
7 сентября 2024 г. 22:12
Французские судьи получили назначение на матч Азербайджан-Сербия
Французские судьи получили назначение на матч Азербайджан-Сербия
7 сентября 2024 г. 15:11
Матч сборных России и Таиланда по футболу отменен из-за тайфуна
Матч сборных России и Таиланда по футболу отменен из-за тайфуна
7 сентября 2024 г. 13:20
Женский футбольный клуб Нефтчи сыграет против грузинской команды
Женский футбольный клуб "Нефтчи" сыграет против грузинской команды
7 сентября 2024 г. 10:18
Париж-2024: Ламия Велиева может завоевать сегодня очередную медаль
Париж-2024: Ламия Велиева может завоевать сегодня очередную медаль
7 сентября 2024 г. 09:30
Сборная Азербайджана U-21 проиграла Люксембургу в отборочном турнире ЕВРО-2025 по футболу
Сборная Азербайджана U-21 проиграла Люксембургу в отборочном турнире ЕВРО-2025 по футболу
7 сентября 2024 г. 01:19
В Азербайджане подведены итоги юношеского футбольного турнира Ulduz Cup
ФотоВ Азербайджане подведены итоги юношеского футбольного турнира Ulduz Cup
6 сентября 2024 г. 23:56
Сборная Сан‑Марино по футболу впервые за 20 лет одержала победу
Сборная Сан‑Марино по футболу впервые за 20 лет одержала победу
6 сентября 2024 г. 10:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi