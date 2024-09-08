Обнародован список самых высокооплачиваемых футболистов итальянской Серии А

Портал Calcioe Finanza составил список самых высокооплачиваемых игроков итальянской Серии А, который возглавил сербский нападающий Душан Влахович.

Портал Calcioe Finanza составил список самых высокооплачиваемых игроков итальянской Серии А, который возглавил сербский нападающий Душан Влахович.

Как передает Report, при составлении рейтинга учитывалась зарплата после вычета налогов.

Согласно списку, лидер рейтинга Влахович зарабатывает 12 млн евро в год, на второй строчке расположился Лаутаро Мартинес ("Интер") - 9 млн евро, третью строчке разделили Хакан Чалханоглу и Николо Барелла (оба - "Интер") - 6,5 млн евро.

В текущем сезоне Душан Влахович провел за туринский "Ювентус" во всех турнирах три матча и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 65 млн евро. Всего на счету форварда 30 матчей за сборную Сербии и 13 забитых голов.