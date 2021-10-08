Обнародован список претендентов на "Золотой мяч"

Французское издание France Football представило список претендентов на "Золотой мяч", приз лучшему игроку года.

Французское издание France Football представило список претендентов на "Золотой мяч", приз лучшему игроку года.

Как передает Report, в 2021 году на приз претендуют 30 футболистов.

Полностью список выглядит следующим образом:

Николо Барелла ("Интер"), Карим Бензема ("Реал"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Жоржиньо ("Челси"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур"), Н’Голо Канте ("Челси"), Симон Кьер ("Милан"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Ромелу Лукаку ("Челси"), Рияд Марез ("Манчестер Сити"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (ПСЖ), Лука Модрич ("Реал"), Жерар Морено ("Вильярреал"), Мейсон Маунт ("Челси"), Неймар (ПСЖ), Педри ("Барселона"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Луис Суарес ("Атлетико").