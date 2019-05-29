Обнародован состав символической сборной Лиги Европы

Компания InStat обнародовала состав символической сборной Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, 3 из 11 футболистов из английского "Арсенала", по 2 игрока из "Челси", испанской "Валенсии" и немецкого клуба "Айнтрахт", по 1 игроку из итальянского "Аталанта" и российского "Зенита".

Состав команды: Кевин Трапп ("Айнтрахт", Германия), Шкодран Мустафи ("Арсенал", Англия), Муктар Диякаби ("Валенсия", Испания), Рафаэл Толой ("Аталанта", Италия), Мартин Хинтереггер ("Айнтрахт"), Энзли Мейтленд-Найлз ("Арсенал"), Даниэль Парехо ("Валенсия"), Рубен Лофтус-Чик ("Челси", Англия), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Артем Дзюба ("Зенит", Россия), Эден Азар ("Челси").

Отметим, что предстоящий сегодня на Бакинском олимпийском стадионе финальный матч Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси" начнется в 23:00.