Обнародован состав сборной Латвии на игру со сборной Азербайджана - СПИСОК

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Латвии в Кубке Балтики и на игру со сборной Азербайджана.

Как сообщает Report, главный тренер Миксу Пателайнне отправил приглашение 23 игрокам на игру, которая состоится 9 июня в Риге. В состав приглашен Кристиан Торрес, некогда игравший в азербайджанских клубах "Габала", "Карабах" и "Раван". Футболист аргентинского происхождения некоторое время назад принял гражданство Латвии.

Вратари:Андрис Ванин, Каспар Икстен, Евгений Негурал.

Защитники: Максименко, Владислав Габов, Игорь Тарасов, Каспар Дубра, Виталий Ягодинский, Гринц Фрейманий, Роберт Савалнек.

Полузащитники: Марцис Ошс, Жуковский, Вячеслав Исаев, Александр Фертов, Ритвар Ругин, Янис Икаунек, Валимир Камеш, Кристиан Торрес

Нападающие: Валерий Шабала, Давис Икаунек, Артур Карашаускас, Владислав Гутковский.

Отметим, что сборная Латвии встретится 2 июня с Этстонией,5 июня – Литвой, 9 июня – Азербайджаном. Последняя игра состоится на стадионе "Даугава".