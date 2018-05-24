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    Обнародован состав сборной Латвии на игру со сборной Азербайджана - СПИСОК

    В состав приглашен футболист, некогда игравший в азербайджанских клубах

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Латвии в Кубке Балтики и на игру со сборной Азербайджана.

    Как сообщает Report, главный тренер Миксу Пателайнне отправил приглашение 23 игрокам на игру, которая состоится 9 июня в Риге. В состав приглашен Кристиан Торрес, некогда игравший в азербайджанских клубах "Габала", "Карабах" и "Раван". Футболист аргентинского происхождения некоторое время назад принял гражданство Латвии.

    Вратари:Андрис Ванин, Каспар Икстен, Евгений Негурал.

    Защитники: Максименко, Владислав Габов, Игорь Тарасов, Каспар Дубра, Виталий Ягодинский, Гринц Фрейманий, Роберт Савалнек.

    Полузащитники: Марцис Ошс, Жуковский, Вячеслав Исаев, Александр Фертов, Ритвар Ругин, Янис Икаунек, Валимир Камеш, Кристиан Торрес

    Нападающие: Валерий Шабала, Давис Икаунек, Артур Карашаускас, Владислав Гутковский.

    Отметим, что сборная Латвии встретится 2 июня с Этстонией,5 июня – Литвой, 9 июня – Азербайджаном. Последняя игра состоится на стадионе "Даугава".

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