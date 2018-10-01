Обнародован состав сборной Фарерских островов на матч против сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Сборная Фарерских островов обнародовала свой состав против сборных Азербайджана и Косово в Лиге наций УЕФА.

По сообщению Report, главный тренер сборной Ларс Ольсен направил приглашения 23 футболистам. Трое из них вратари, 9 – защитники, 8 – полузащитники, 3 форварда. В состав сборной приглашены 12 легионеров, среди которых футболисты из Дании, Исландии, Норвегии и Германии.

Главный тренер заменил травмированного Солви Ванхамара на Поля Йохануса Юстинусена.

Вратари: Гуннар Нильсен ("Хабнарфьордюр", Исландия), Тейтур Гестссон ("Toрсхавн"), Кристиан Йонсен ("Kлаксвик").

Защитники: Aтли Грегерсен ("Викингур"), Oдмар Ферьё ("B-36 Торсхавн"), Вильйормур Давидсен ("Вейле", Дания), Йовган Рой Давидсен ("Toрсхавн"), Сонни Рагнар Наттестад ("Хорсенс", Дания), Aлекс Меллемгор ("B-36 Toрсхавн"), Хайни Ватнсдал ("Фремад Амагер", Дания), Гуннар Ватнхамар ("Викингур"), Maгнус Эгильссон ("Toрсхавн")

Полузащитники: Кай Лео Барталсстову ("Вестманнаеяр", Исландия), Джилли Ролантсон Сёренсен ("Бранн", Норвегия), Рене Шаки Йенсен ("Гриндавик", Исландия), Трондур Йенсен ("Toрсхавн"), Поль Йоханнус Юстинуссен ("NSI Рунавик"), Халлур Ханссон ("Хорсенс", Дания), Брандур Хендрикссон Ольсен ("Хабнарфьордюр", Исландия), Рогви Балдвинссон ("Брюне", Норвегия)

Нападающие: Финнир Юстинуссен ("Нествед", Дания), Йохан Суймун Эдмундссон ("Арминия", Германия), Клеминт Андрассон Ольсен ("NSI Рунавик").

Отметим, что сборная Фарерских островов 11 октября проведет матч со сборной Азербайджана, а сборную Косово примет 14 октября.