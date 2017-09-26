Обнародован состав сборной Чехии на матч с Азербайджаном

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Чехии для отборочных групповых матчей чемпионата мира 2018 года, которые пройдут против Азербайджана и Сан-Марино.

Как сообщает Report, главный тренер Карел Яролим пригласил на предстоящие матчи 23 футболистов.

Вратари: Томаш Кубек ("Ренн", Франция), Иржи Павленка ("Базель", Швейцария), Томаш Ватслик ("Вердер", Германия)

Защитники: Ян Борил ("Славия"), Теодор Гебре-Селасси ("Вердер", Германия), Павел Кадерабек ("Хоффенхайм", Германия), Филип Новак ("Мидтьюлланд", Дания), Томаш Калас ("Фульхем", Англия), Марек Сухи ("Базель", Швейцария), Якуб Брабец ("Генк", Бельгия), Михаэль Люфтнер ("Копенгаген", Дания)

Полузащитники: Владимир Дарида ("Херта", Германия), Борек Докал ("Хэнань Цзянье", Китай), Ян Копич ("Виктория"), Томаш Шушек ("Славия"), Антонин Барак ("Удинезе", Италия), Яромир Змрхаль ("Славия"), Шимон Фалта ("Сигма Оломуц"), Якуб Янкто ("Удинезе", Италия), Йозеф Гушбауэр ("Славия")

Нападающие: Ян Климент ("Брондбю", Дания), Михаил Крменчик ("Виктория"), Милан Шкода ("Славия")

Отметим, что предстоящий 5 октября на Бакинском олимпийском стадионе матч Азербайджан-Чехия начнется в 20:00. Команда-соперница примет "Сан-Марино" 8 октября.