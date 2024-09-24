Обнародован состав сборной Азербайджана на "Турнире тюркоязычных стран"

Обнародован состав юношеской сборной Азербайджана по футболу, которая примет участие на "Турнире тюркоязычных стран U-16" в турецком Эрзуруме.

Обнародован состав юношеской сборной Азербайджана по футболу, которая примет участие на "Турнире тюркоязычных стран U-16" в турецком Эрзуруме.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АФФА, в соревновании, организованном Федерацией футбола Турции с 29 сентября по 7 октября, юношеская сборная будет вести борьбу в группе А, в которую вошли Туркменистан и Турция.

Перед поездкой в ​​Турцию команда с 25 по 28 сентября проведет учебно-тренировочные сборы в Баку.

Со списком игроков сборной можно ознакомиться по ссылке.