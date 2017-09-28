Обнародован состав сборной Азербайджана на матч с Чехией

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован состав национальной сборной Азербайджана на матч со сборной Чехии в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 года.
Как сообщает Report, главный тренер Роберт Просинечки пригласил 24-х футболистов. Среди них есть и Эмиль Бабаев, приглашенный в сборную после длительного перерыва. Вратарь "Сабаил" заменил травмированного Салахата Агаева.
|ИМЯ, ФАМИЛИЯ
|КЛУБ
|Кямран Агаев
|Млада (Чехия)
|Анар Назиров
|ФК Зиря
|Эмиль Балаев
|ФК Сабаил
|Тарлан Гулиев
|Интер
|Бадави Гусейнов
|Карабах
|Рашад Садыгов
|Карабах
|Максим Медведев
|Карабах
|Павел Пашаев
|Александрия (Украина)
|Магомед Мирзабеков
|Нефтчи
|Урфан Аббасов
|Габала
|Руслан Абышов
|Нефтчи
|Рахид Амиргулиев
|Карабах
|Гара Гараев
|Карабах
|Дмитрий Назаров
|Ауе (Германия)
|Тамкин Халилзаде
|Зиря
|Махир Мадатов
|Карабах
|Джавид Гусейнов
|Габала
|Араз Абуллаев
|Анортосис (Кипр)
|Афран Исмайлов
|Карабах
|Ричард Алмейда
|Карабах
|Руслан Гурбанов
|Габала
|Намик Алескеров
|Нефтчи
|Рамиль Шейдаев
|Карабах
|Ренат Дадашов
|Айнтрахт (Германия)
Отметим, что матч Азербайджан - Чехия начнется 5 октября в 20:00 на Бакинском олимпийском стадионе.
Şamo QuliyevАвтор новости
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